У Китаї бойкотують люксовий бренд Burberry

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Це перший люксовий бренд, який постраждав через висловлювання про примусову працю.
Новину передає «Преса України».
За даними агентства Reuters, влада Китаю оголосила бойкот люксовому бренду Burberry. Бренд одягу та аксесуарів відмовився використовувати синьцзянську бавовну. Раніше світ сколихнула новина про те, що бавовна може бути вирощена народом уйгурами в умовах примусової праці. Китай заперечує звинувачення.
В результаті влада Китаю наклала санкції на організації та окремих осіб в Сполученому Королівстві через «брехню і дезінформацію» про Сіньцзянь. Перед цим Велика Британія ввела санкції через можливі порушення прав людини у Сіньцзяні.
Варто зазначити, що Burberry – не єдиний бренд, який стикнувся з критикою за засудження примусової праці . Китайські знаменитості вирішили розірвати контракти з брендами H&M, Adidas і Nike.
13:57: Голова ДПС задекларував понад півтора мільйона гривень доходу
12:55: Більшість українців не підтримують прихильників Стерненка
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