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Прихильники засудженого, як відомо, влаштували погром на Банковій.
Новину передає «Преса України».
З’явилися результати опитування, яке проводила соціологічна група «Рейтинг». Як виявилось, більшість українців, 70% опитаних, не підтримують прихильників радикала Сергія Стерненка. Нагадаємо, вони 20 березня влаштували на Банковій погром. Лише 14% підтримали дії прихильників Стерненка.
Ще 20% респондентів вважають, що на людей, які пошкодили фасад будівлі Офісу президента, повинні бути заведені кримінальні справи.
Опитування проходило 23-24 березня. У ньому взяли участь 2 500 респондентів віком від 18 років.
12:55: Більшість українців не підтримують прихильників Стерненка
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11:05: Мешканку Прикарпаття судитимуть за поширення фейків про вакцину
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