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Більшість українців не підтримують прихильників Стерненка

Аня Мартинюк 26 березня 2021, 12:55
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Більшість українців не підтримують прихильників Стерненка

Прихильники засудженого, як відомо, влаштували погром на Банковій.

Новину передає «Преса України».

З’явилися результати опитування,  яке проводила соціологічна група «Рейтинг». Як виявилось, більшість українців, 70% опитаних, не підтримують прихильників радикала Сергія Стерненка. Нагадаємо, вони 20 березня влаштували на Банковій погром. Лише 14% підтримали дії прихильників Стерненка.

Ще 20% респондентів вважають, що на людей, які пошкодили фасад будівлі Офісу президента, повинні бути заведені кримінальні справи.

Опитування проходило 23-24 березня. У ньому взяли участь 2 500 респондентів віком від 18 років.

 

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