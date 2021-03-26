Більшість українців не підтримують прихильників Стерненка

Аня Мартинюк 26 березня 2021, 12:55

Прихильники засудженого, як відомо, влаштували погром на Банковій.

Новину передає «Преса України».

З’явилися результати опитування, яке проводила соціологічна група «Рейтинг». Як виявилось, більшість українців, 70% опитаних, не підтримують прихильників радикала Сергія Стерненка. Нагадаємо, вони 20 березня влаштували на Банковій погром. Лише 14% підтримали дії прихильників Стерненка.

Ще 20% респондентів вважають, що на людей, які пошкодили фасад будівлі Офісу президента, повинні бути заведені кримінальні справи.

Опитування проходило 23-24 березня. У ньому взяли участь 2 500 респондентів віком від 18 років.