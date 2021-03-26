В Україні почали вакцинувати співробітників університетів

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Вакцинація відбувалась прямо на робочих місцях.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 березня, у Сумському національному аграрному університеті розпочалася вакцинація працівників. Також про старт вакцинації повідомили київські, ужгородські, тернопільські вузи.
«Перші співробітники Сумського національного аграрного університету отримали щеплення від Сovid-19 прямо на робочому місці. 24 березня університет відвідали медичні працівники, зробили щеплення науково-педагогічним працівникам СНАУ, які виявили на це бажання», - розповіли у прес-службі вишу.
Нагадаємо, працівники сфери освіти зможуть вакцинуватися проти Covid-19 на 3-му етапі вакцинації.
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