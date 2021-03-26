Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні почали вакцинувати співробітників університетів
  • Нас не обманути - 71% українців вірять у штучне походження коронавірусу
  • В Україні навесні закличуть до служби понад 14 тисяч чоловіків

В Україні почали вакцинувати співробітників університетів

Аня Мартинюк 26 березня 2021, 12:17
Версія для друку
В Україні почали вакцинувати співробітників університетів

Вакцинація відбувалась прямо на робочих місцях. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 березня, у Сумському національному аграрному університеті розпочалася вакцинація працівників. Також про старт вакцинації повідомили київські, ужгородські, тернопільські вузи.

«Перші співробітники Сумського національного аграрного університету отримали щеплення від Сovid-19 прямо на робочому місці. 24 березня університет відвідали медичні працівники, зробили щеплення науково-педагогічним працівникам СНАУ, які виявили на це бажання», - розповіли у прес-службі вишу.

Нагадаємо, працівники сфери освіти зможуть вакцинуватися проти Covid-19 на 3-му етапі вакцинації.  

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції