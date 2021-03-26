Журналісти показали шпаргалку Байдена

Аня Мартинюк 26 березня 2021, 11:39

Президент мав під рукою фото журналістів та їх імена.

Новину передає «Преса України».

На своїй першій прес-конференції президент США Джо Байден скористався шпаргалкою. Він мав листки з фотографіями та іменами журналістів. Про це повідомили журналісти Fox News.

Відомо, що ще на одній шпаргалці були дані і тези для обговорення. Журналісти помітили напис «Китай витрачає на інфраструктуру в три рази більше, ніж США». Варто зазначити, що на першій прес-конференції на посаді президента Байден говорив про боротьбу з коронавірусом, економіку та міграційну політику.

Також американський лідер заявив, що хоче іти на другий президентський термін.