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Мешканку Прикарпаття судитимуть за поширення фейків про вакцину

Аня Мартинюк 26 березня 2021, 11:05
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Мешканку Прикарпаття судитимуть за поширення фейків про вакцину

Жінка критикувала вакцину проти коронавірусу. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 березня, стало відомо, що у Коломиї, що в Івано-Франківській області, жінка поширювала у соцмережі Facebook чутки про вакцину від коронавірусу, яка нібито не пройшла всіх випробувань.

Прес-служба Коломийського міськрайонного суду повідомила, що жінка розповсюджувала неправдиву інформацію, що могло викликати паніку серед населення. Про це йдеться в протоколі про адміністративне правопорушення.

8 квітня відбудеться судове засідання щодо цієї справи.

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