Мешканку Прикарпаття судитимуть за поширення фейків про вакцину

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Жінка критикувала вакцину проти коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 березня, стало відомо, що у Коломиї, що в Івано-Франківській області, жінка поширювала у соцмережі Facebook чутки про вакцину від коронавірусу, яка нібито не пройшла всіх випробувань.
Прес-служба Коломийського міськрайонного суду повідомила, що жінка розповсюджувала неправдиву інформацію, що могло викликати паніку серед населення. Про це йдеться в протоколі про адміністративне правопорушення.
8 квітня відбудеться судове засідання щодо цієї справи.
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