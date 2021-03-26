Мешканку Прикарпаття судитимуть за поширення фейків про вакцину

Аня Мартинюк 26 березня 2021, 11:05

Жінка критикувала вакцину проти коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 березня, стало відомо, що у Коломиї, що в Івано-Франківській області, жінка поширювала у соцмережі Facebook чутки про вакцину від коронавірусу, яка нібито не пройшла всіх випробувань.

Прес-служба Коломийського міськрайонного суду повідомила, що жінка розповсюджувала неправдиву інформацію, що могло викликати паніку серед населення. Про це йдеться в протоколі про адміністративне правопорушення.

8 квітня відбудеться судове засідання щодо цієї справи.