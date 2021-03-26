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Черговий антирекорд – В Україні плюс 18 132 ковідних хворих

Аня Мартинюк 26 березня 2021, 10:32
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Черговий антирекорд – В Україні плюс 18 132 ковідних хворих

З них 923 дитини.

Новину передає «Преса України».

Станом на 26 березня кількість випадків захворювання на коронавірус наблизилась до 126 мільйонів. В Україні за добу кількість хворих збільшилась на 18 132 особи. На жаль, це черговий антирекорд. 24 березня було виявлено 16 669 хворих.

На жаль, за минулу добу померли 326 людини. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов. За його даними, серед нових випадків захворювання 923 дитини і 435 медпрацівників.

18 132 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 березня 2021 року. Зокрема,...

Опубликовано Максим Степанов Четверг, 25 марта 2021 г.

«Найбільша кількість випадків зараження за минулу добу виявлено в Одеській області (1 545 осіб), Дніпропетровській області (1 358), Харківській області (1 204) та Львівській області (1 304)», - зазначив міністр.

У столиці було виявлено 1 164 нових випадки.

 

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