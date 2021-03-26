Індія дійсно нікому не відправляє вакцини – Степановв

Аня Мартинюк 26 березня 2021, 08:35

Міністр сподівається, що ситуація налагодиться.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 березня, стало відомо, що Індія дійсно припинила поставки вакцини AstraZeneca, яка викликає тромбоз. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов. Він також висловив надію, що Індія таки відновить експорт вакцин в квітні.

«Ми бачимо, що є відповідна проблема, і відстежуємо ті політичні процеси, які відбуваються в Індії, вони притримали вакцини всім без винятку. Але я думаю, що це справа не матиме тривалого терміну. Мені здається, що все ж десь на початку квітня ми повинні отримати дозвіл і почати отримувати. Я оптимістично на це дивлюся», - зазначив він в ефірі шоу «Право на владу».

Нагадаємо, Індія припинила поставки вакцини на тлі росту числа хворих на коронавірус в країні.