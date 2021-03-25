Степанов пообіцяв, що не вакцинованих медпрацівників не звільнятимуть

Аня Мартинюк 25 березня 2021, 13:57

Ідею нардепа Дмитра Гуріна не оцінили.

Новину передає «Преса України».

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відреагував на заяву депутата «Слуги народу» Дмитра Гуріна, який запропонував звільняти лікарів, які відмовляються від вакцинації проти коронавірусу.

Степанов заявив, що медиків не звільнятимуть за відмову від вакцинації.

«Я не дозволю якимось чином ображати наших лікарів і всіх медичних працівників .... Звільняти (від роботи - Ред.) медпрацівників за відмову вакцинуватися ніхто не буде», - заявив Степанов.

За його словами, деякі лікарі планують отримати вакцину, однак пізніше.