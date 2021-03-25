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Ідею нардепа Дмитра Гуріна не оцінили.
Новину передає «Преса України».
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відреагував на заяву депутата «Слуги народу» Дмитра Гуріна, який запропонував звільняти лікарів, які відмовляються від вакцинації проти коронавірусу.
Степанов заявив, що медиків не звільнятимуть за відмову від вакцинації.
«Я не дозволю якимось чином ображати наших лікарів і всіх медичних працівників .... Звільняти (від роботи - Ред.) медпрацівників за відмову вакцинуватися ніхто не буде», - заявив Степанов.
За його словами, деякі лікарі планують отримати вакцину, однак пізніше.
13:57: Степанов пообіцяв, що не вакцинованих медпрацівників не звільнятимуть
13:43: В Україні зафіксували майже 600 випадків побічних реакцій від CoviShield
13:12: Тимчасовий мер Харкова записав для Tiktok відео про вакцину
12:43: Нас не обманути - 71% українців вірять у штучне походження коронавірусу
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