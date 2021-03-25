В Україні зафіксували майже 600 випадків побічних реакцій від CoviShield

Аня Мартинюк 25 березня 2021, 13:43

Про летальні випадки в МОЗ вирішили не говорити.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 березня, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко повідомив, що в Україні вакцинували понад 155,5 тисяч осіб. Як відомо, вакцинацію проводять препаратом індійського виробництва CoviShield.

На жаль, 590 вакцинованих українців повідомили, що мали побічні реакції.

«В даний час зафіксовано 587 легких випадків побічних реакцій на вакцинацію - головний біль, тимчасове підвищення температури і втома. Це передбачені реакції, які тільки підтверджують, що вакцина працює. Також зафіксовано три випадки, коли пацієнтам, які отримали вакцину, необхідно було тимчасове спостереження лікарів», - уточнив Іващенко.

Про летальні випадки в результаті вакцинації CoviShield Іващенко не повідомляв. Нагадаємо, в Одеській області після вакцинації від коронавірусу померла військовослужбовець.