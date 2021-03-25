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Ігор Терехов розіграв цікаву сцену.
Новину передає «Преса України».
Виконуючий обов'язки міського голови Харкова Ігор Терехов користується популярною соцмережею Tiktok. Так, він оприлюднив нове відео. На цей раз про вакцинацію.
54-річний Терехов на відео звертається до депутатів міськради з вимогою вакцинуватися прилюдно. Останні відмовляються, аргументуючи це тим, що вакцина індійська.
13:57: Степанов пообіцяв, що не вакцинованих медпрацівників не звільнятимуть
13:43: В Україні зафіксували майже 600 випадків побічних реакцій від CoviShield
13:12: Тимчасовий мер Харкова записав для Tiktok відео про вакцину
12:43: Нас не обманути - 71% українців вірять у штучне походження коронавірусу
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