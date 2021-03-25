Тимчасовий мер Харкова записав для Tiktok відео про вакцину

Аня Мартинюк 25 березня 2021, 13:12

Ігор Терехов розіграв цікаву сцену.

Новину передає «Преса України».

Виконуючий обов'язки міського голови Харкова Ігор Терехов користується популярною соцмережею Tiktok. Так, він оприлюднив нове відео. На цей раз про вакцинацію.

54-річний Терехов на відео звертається до депутатів міськради з вимогою вакцинуватися прилюдно. Останні відмовляються, аргументуючи це тим, що вакцина індійська.