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Також значна частина населення впевнена, що мета коронавірусу – зменшити чисельність населення.
Новину передає «Преса України».
З’явилися результати опитування, яке проводилося соціологічною групою "Рейтинг". Як виявилось, більшість опитаних, 71% українців, вірять, що коронавірус був штучно виведений.
Ще 40% респондентів відповіли, що мета вірусу - зменшити населення. 19% українців вірять, що коронавірус виник сам по собі.
Опитування проводилось в період 18-19 березня. У ньому взяли участь 1 500 українців старше 18 років.
12:43: Нас не обманути - 71% українців вірять у штучне походження коронавірусу
11:59: Samsung розробила перший модуль пам'яті DDR5 об'ємом 512 ГБ
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08:32: Підмочена репутація – У AstraZeneca відредагували інформацію про вакцину
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