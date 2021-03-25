Нас не обманути - 71% українців вірять у штучне походження коронавірусу

Аня Мартинюк 25 березня 2021, 12:43

Також значна частина населення впевнена, що мета коронавірусу – зменшити чисельність населення.

Новину передає «Преса України».

З’явилися результати опитування, яке проводилося соціологічною групою "Рейтинг". Як виявилось, більшість опитаних, 71% українців, вірять, що коронавірус був штучно виведений.

Ще 40% респондентів відповіли, що мета вірусу - зменшити населення. 19% українців вірять, що коронавірус виник сам по собі.

Опитування проводилось в період 18-19 березня. У ньому взяли участь 1 500 українців старше 18 років.