Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні навесні закличуть до служби понад 14 тисяч чоловіків
  • Новий антирекорд – В Україні від коронавірусу померли 333 пацієнта
  • Погром Офісу президента – Кияни фотографуються на тлі арт об’єкту

Samsung розробила перший модуль пам'яті DDR5 об'ємом 512 ГБ

Аня Мартинюк 25 березня 2021, 11:59
Версія для друку
Samsung розробила перший модуль пам'яті DDR5 об'ємом 512 ГБ

Стало відомо, з якою швидкістю модуль передаватиме дані. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 березня, стало відомо, що компанія Samsung розробила перший модуль пам'яті DDR5 об'ємом 512 ГБ. Новий вид пам'яті підійде для серверних систем, які будуть підтримувати ОЗУ стандарту DDR5. Для прикладу, у процесорах AMD EPYC (Genoa, Zen 4) і Intel Xeon (Sapphire Rapids). Тобто такі модулі будуть у суперкомп’ютерах.

У Samsung придумали складати 8 чіпів 16 Гбіт DRAM, щоб запропонувати ємність до 512 ГБ на одному модулі. Що стосується швидкості, стверджується, що передача даних здійснюється зі швидкістю 7200 Мбіт/с.  

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції