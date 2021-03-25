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Журналісти показали будинок Монатіка

Аня Мартинюк 25 березня 2021, 11:29
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Журналісти показали будинок Монатіка

Артист живе скромно. 

Новину передає «Преса України».

Українські журналісти дізнались, де живе поп-зірка Дмитро Монатік. Як виявилось, його приватний будинок знаходиться посеред поля в селищі Крюковщина Київської області.

Варто зазначити, що ділянка у Монатіка, гонорар якого складає $100 000 у новорічну ніч, досить скромна. Його будинок двоповерховий, є один гараж. Вартість такої землі та будинку оцінюють у $75 000-100 000.

Так, 5 років тому він став власником двох ділянок землі загальною площею 12 соток. Його територія знаходиться посеред поля. На відео, знятому квадрокоптером, видно, що поруч ведеться будівництво. 

 

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