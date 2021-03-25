Журналісти показали будинок Монатіка

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Артист живе скромно.
Новину передає «Преса України».
Українські журналісти дізнались, де живе поп-зірка Дмитро Монатік. Як виявилось, його приватний будинок знаходиться посеред поля в селищі Крюковщина Київської області.
Варто зазначити, що ділянка у Монатіка, гонорар якого складає $100 000 у новорічну ніч, досить скромна. Його будинок двоповерховий, є один гараж. Вартість такої землі та будинку оцінюють у $75 000-100 000.
Так, 5 років тому він став власником двох ділянок землі загальною площею 12 соток. Його територія знаходиться посеред поля. На відео, знятому квадрокоптером, видно, що поруч ведеться будівництво.
12:43: Нас не обманути - 71% українців вірять у штучне походження коронавірусу
11:59: Samsung розробила перший модуль пам'яті DDR5 об'ємом 512 ГБ
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08:32: Підмочена репутація – У AstraZeneca відредагували інформацію про вакцину
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