Журналісти показали будинок Монатіка

Аня Мартинюк 25 березня 2021, 11:29

Артист живе скромно.

Новину передає «Преса України».

Українські журналісти дізнались, де живе поп-зірка Дмитро Монатік. Як виявилось, його приватний будинок знаходиться посеред поля в селищі Крюковщина Київської області.

Варто зазначити, що ділянка у Монатіка, гонорар якого складає $100 000 у новорічну ніч, досить скромна. Його будинок двоповерховий, є один гараж. Вартість такої землі та будинку оцінюють у $75 000-100 000.

Так, 5 років тому він став власником двох ділянок землі загальною площею 12 соток. Його територія знаходиться посеред поля. На відео, знятому квадрокоптером, видно, що поруч ведеться будівництво.