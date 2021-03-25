Як на цигарках – У Канаді помітили вакцини AstraZeneca

Аня Мартинюк 25 березня 2021, 10:54

Люди тепер знатимуть, що препарат викликає тромбоз.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 березня, стало відомо, що МОЗ Канади помістило на етикетку вакцин від Covid-19 AstraZeneca і Covishield повідомлення про те, що після препаратів можливі випадки тромбозу.

«Міністерство охорони здоров'я Канади оновило опис продукту - або етикетку - для вакцин від Covid-19 AstraZeneca і Covishield, вказавши інформацію про дуже рідкі випадки виникнення тромбів, які пов'язані з низьким рівнем тромбоцитів після щеплення вакциною AstraZeneca», - йдеться в повідомленні.

Разом з тим канадське МОЗ вважає AstraZeneca безпечною вакциною.