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Люди тепер знатимуть, що препарат викликає тромбоз.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 березня, стало відомо, що МОЗ Канади помістило на етикетку вакцин від Covid-19 AstraZeneca і Covishield повідомлення про те, що після препаратів можливі випадки тромбозу.
«Міністерство охорони здоров'я Канади оновило опис продукту - або етикетку - для вакцин від Covid-19 AstraZeneca і Covishield, вказавши інформацію про дуже рідкі випадки виникнення тромбів, які пов'язані з низьким рівнем тромбоцитів після щеплення вакциною AstraZeneca», - йдеться в повідомленні.
Разом з тим канадське МОЗ вважає AstraZeneca безпечною вакциною.
10:54: Як на цигарках – У Канаді помітили вакцини AstraZeneca
08:32: Підмочена репутація – У AstraZeneca відредагували інформацію про вакцину
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