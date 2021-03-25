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У Китаї закрили перший іграшковий бордель

Аня Мартинюк 25 березня 2021, 10:21
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У Китаї закрили перший іграшковий бордель

Заклад користувався популярністю. 

Новину передає «Преса України».

Поліція в Шеньчжені, Китай, закрила перший в країні готель, де «працювали» ляльки. Про це повідомили державні китайські ЗМІ. За попередніми даними, заклад не надав юридичну документацію щодо своєї діяльності.

До слова, вперше готель відкрився в 2018 році в районі, в якому знаходяться великі транснаціональні компанії, включаючи Foxconn, відомого виробника Apple.  

За попередніми даними, такий бізнес був прибутковий. Година часу у закладі обходилась чоловікам-одинакам у 28 доларів. Незвичними послугами користувалися близько 120 000 осіб. 

  

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