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Степанов представив свіжу коронавірусну статистику

Аня Мартинюк 25 березня 2021, 09:48
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Степанов представив свіжу коронавірусну статистику

Статистика не сильно відрізняється від попередніх добових.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 березня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу в Україні виявили 16 669 нових випадків захворювання на COVID-19. З них 786 дітей та 446 медпрацівників.

Летальних випадків – 362. Одужало за добу 6 748 осіб.

«Здійснено тестувань за добу – 128 615 (зокрема методом ПЛР – 57 818, методом ІФА – 22 950, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 847)», - відзначив Степанов. 

16 669 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 березня 2021 року. Зокрема,...

Опубликовано Максим Степанов Среда, 24 марта 2021 г.

Найбільше нових хворих у Києві - 1 267, Житомирській області - 1 136, Одеській області - 1 235.

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