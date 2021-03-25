Степанов представив свіжу коронавірусну статистику

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Статистика не сильно відрізняється від попередніх добових.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 березня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу в Україні виявили 16 669 нових випадків захворювання на COVID-19. З них 786 дітей та 446 медпрацівників.
Летальних випадків – 362. Одужало за добу 6 748 осіб.
«Здійснено тестувань за добу – 128 615 (зокрема методом ПЛР – 57 818, методом ІФА – 22 950, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 847)», - відзначив Степанов.
16 669 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 березня 2021 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Среда, 24 марта 2021 г.
Найбільше нових хворих у Києві - 1 267, Житомирській області - 1 136, Одеській області - 1 235.
10:54: Як на цигарках – У Канаді помітили вакцини AstraZeneca
08:32: Підмочена репутація – У AstraZeneca відредагували інформацію про вакцину
14:17: В Україні навесні закличуть до служби понад 14 тисяч чоловіків
13:41: Ілон Маск дозволив купувати автомобілі Tesla за біткойни
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