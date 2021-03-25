У Дубаї продали найбільшу у світі картину

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Вона потрапила до Книги рекордів Гіннеса.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 березня, стало відомо, що у Дубаї пішла з молотка найбільша у світі картина. Її придбали за $62 млн. за даними іноземних ЗМІ, картина має назву «Подорож людства» (“The Journey of Humanity”). Її автором є британський художник Саша Джафрі.
Так, картина складається із 70 частин. Її загальна площа становить майже 1600 квадратних метрів. Для прикладу, це майже 4 баскетбольні майданчики.
За словами художника, він малював картину близько 8 місяців, перебуваючи в готелі на карантині. Відомо, що на картину пішло понад 1000 пензликів і близько 5300 літрів фарби.
Варто зазначити, що полотно створювалось на основі дитячих малюнків із 140 країн світу. Картину занесли до Книги рекордів Гіннеса.
08:32: Підмочена репутація – У AstraZeneca відредагували інформацію про вакцину
14:17: В Україні навесні закличуть до служби понад 14 тисяч чоловіків
13:41: Ілон Маск дозволив купувати автомобілі Tesla за біткойни
12:28: За рішенням Зеленського «Мотор Січ» повернули в держвласність
11:47: У МВС розповіли, як контролюватимуть масковий режим на вулицях
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