У Дубаї продали найбільшу у світі картину

Аня Мартинюк 25 березня 2021, 09:07

Вона потрапила до Книги рекордів Гіннеса.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 березня, стало відомо, що у Дубаї пішла з молотка найбільша у світі картина. Її придбали за $62 млн. за даними іноземних ЗМІ, картина має назву «Подорож людства» (“The Journey of Humanity”). Її автором є британський художник Саша Джафрі.

Так, картина складається із 70 частин. Її загальна площа становить майже 1600 квадратних метрів. Для прикладу, це майже 4 баскетбольні майданчики.

За словами художника, він малював картину близько 8 місяців, перебуваючи в готелі на карантині. Відомо, що на картину пішло понад 1000 пензликів і близько 5300 літрів фарби.

Варто зазначити, що полотно створювалось на основі дитячих малюнків із 140 країн світу. Картину занесли до Книги рекордів Гіннеса.