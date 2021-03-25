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Відсоток ефективності препарату знизили.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 березня, стало відомо, що компанія AstraZeneca змінила інформацію про свою вакцину від коронавірусу. Після того, як Національний інститут алергії та інфекційних захворювань США озвучив претензії щодо препарату, у AstraZeneca, зазначили, що вакцина ефективна в запобіганні симптоматичного коронавірусу на 76% замість 79%.
Група незалежних експертів заявила, що в AstraZeneca не врахували деякі випадки Covid-19, а це може підірвати довіру до науки.
Нагадаємо, у всьому світі фіксують летальні випадки після вакцинації препаратом AstraZeneca.
08:32: Підмочена репутація – У AstraZeneca відредагували інформацію про вакцину
14:17: В Україні навесні закличуть до служби понад 14 тисяч чоловіків
13:41: Ілон Маск дозволив купувати автомобілі Tesla за біткойни
12:28: За рішенням Зеленського «Мотор Січ» повернули в держвласність
11:47: У МВС розповіли, як контролюватимуть масковий режим на вулицях
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