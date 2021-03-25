Підмочена репутація – У AstraZeneca відредагували інформацію про вакцину

Аня Мартинюк 25 березня 2021, 08:32

Відсоток ефективності препарату знизили.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 березня, стало відомо, що компанія AstraZeneca змінила інформацію про свою вакцину від коронавірусу. Після того, як Національний інститут алергії та інфекційних захворювань США озвучив претензії щодо препарату, у AstraZeneca, зазначили, що вакцина ефективна в запобіганні симптоматичного коронавірусу на 76% замість 79%.

Група незалежних експертів заявила, що в AstraZeneca не врахували деякі випадки Covid-19, а це може підірвати довіру до науки.

Нагадаємо, у всьому світі фіксують летальні випадки після вакцинації препаратом AstraZeneca.