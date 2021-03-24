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В Україні навесні закличуть до служби понад 14 тисяч чоловіків

Аня Мартинюк 24 березня 2021, 14:17
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В Україні навесні закличуть до служби понад 14 тисяч чоловіків

Найбільше - з Дніпропетровської області.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 березня, стало відомо, що в армію на строкову службу закличуть 14 246 українців. А саме у квітні-червні. Як відомо, з бюджету на кожного витратять 4 633,13 грн.

Відповідне розпорядження було затверджене Кабміном сьогодні. Найбільше призовників в Дніпропетровській області - 1340.

Відомо, що 6 500 осіб служитимуть у ЗСУ, 4 646 - в Нацгвардії, 2 500 - у ДПС і 600 осіб – у Державній спеціальній службі транспорту.

 

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