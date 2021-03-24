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Найбільше - з Дніпропетровської області.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 березня, стало відомо, що в армію на строкову службу закличуть 14 246 українців. А саме у квітні-червні. Як відомо, з бюджету на кожного витратять 4 633,13 грн.
Відповідне розпорядження було затверджене Кабміном сьогодні. Найбільше призовників в Дніпропетровській області - 1340.
Відомо, що 6 500 осіб служитимуть у ЗСУ, 4 646 - в Нацгвардії, 2 500 - у ДПС і 600 осіб – у Державній спеціальній службі транспорту.
14:17: В Україні навесні закличуть до служби понад 14 тисяч чоловіків
13:41: Ілон Маск дозволив купувати автомобілі Tesla за біткойни
12:28: За рішенням Зеленського «Мотор Січ» повернули в держвласність
11:47: У МВС розповіли, як контролюватимуть масковий режим на вулицях
09:04: Pfizer почала випробовування нових таблеток для лікування коронавірусу
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