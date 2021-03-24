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Ілон Маск дозволив купувати автомобілі Tesla за біткойни

Аня Мартинюк 24 березня 2021, 13:41
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Ілон Маск дозволив купувати автомобілі Tesla за біткойни

Раніше Tesla інвестувала крупну суму у біткоїни.  

Новину передає «Преса України».

Виконавчий директор Tesla Ілон Маск заявив, що компанія Tesla буде безпосередньо приймати біткойни від людей, які бажають придбати автомобілі. Наразі система оплати за біткойни доступна лише в США, але мільярдер заявив, що ця функція буде розширена в інших країнах пізніше цього року.

Нагадаємо, минулого місяця автомобільна компанія оголосила, що інвестувала 1,5 млрд доларів у нестабільну криптовалюту, відправивши її на рекордно високий рівень.

На даний момент один біткойн торгується трохи більше 56 тисяч доларів.

 

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