«Укрпошті» заборонили підвищувати тарифи

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АТ «Укрпошта» пропонувало поетапне підняття тарифів на свої послуги.
Новину передає «Преса України».
Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері зв'язку та інформатизації, не дала добро акціонерному товариству «Укрпошта» в перегляді пропозицій щодо зміни тарифів не на користь клієнтів.
«НКРЗІ вирішила відмовити в перегляді пропозицій щодо зміни тарифів, представлених АТ «Укрпошта», в зв'язку з невідповідністю вимогам Порядку запропонованих змін до тарифів, зазначених у пропозиціях», - йдеться у повідомленні.
«Укрпошта» пропонувала поетапне підвищення тарифів. Спочатку на 30,6%, а під кінець року в середньому на 8,8%.
13:41: Ілон Маск дозволив купувати автомобілі Tesla за біткойни
12:28: За рішенням Зеленського «Мотор Січ» повернули в держвласність
11:47: У МВС розповіли, як контролюватимуть масковий режим на вулицях
09:04: Pfizer почала випробовування нових таблеток для лікування коронавірусу
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