Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Новий антирекорд – В Україні від коронавірусу померли 333 пацієнта
  • Погром Офісу президента – Кияни фотографуються на тлі арт об’єкту
  • Економічний паспорт – Зеленський розповів, як він працюватиме

«Укрпошті» заборонили підвищувати тарифи

Аня Мартинюк 24 березня 2021, 13:05
Версія для друку
«Укрпошті» заборонили підвищувати тарифи

АТ «Укрпошта» пропонувало поетапне підняття тарифів на свої послуги.

Новину передає «Преса України».

Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері зв'язку та інформатизації, не дала добро акціонерному товариству «Укрпошта» в перегляді пропозицій щодо зміни тарифів не на користь клієнтів.

«НКРЗІ вирішила відмовити в перегляді пропозицій щодо зміни тарифів, представлених АТ «Укрпошта», в зв'язку з невідповідністю вимогам Порядку запропонованих змін до тарифів, зазначених у пропозиціях», - йдеться у повідомленні.

«Укрпошта» пропонувала поетапне підвищення тарифів. Спочатку на 30,6%, а під кінець року в середньому на 8,8%. 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції