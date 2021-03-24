«Укрпошті» заборонили підвищувати тарифи

Аня Мартинюк 24 березня 2021, 13:05

АТ «Укрпошта» пропонувало поетапне підняття тарифів на свої послуги.

Новину передає «Преса України».

Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері зв'язку та інформатизації, не дала добро акціонерному товариству «Укрпошта» в перегляді пропозицій щодо зміни тарифів не на користь клієнтів.

«НКРЗІ вирішила відмовити в перегляді пропозицій щодо зміни тарифів, представлених АТ «Укрпошта», в зв'язку з невідповідністю вимогам Порядку запропонованих змін до тарифів, зазначених у пропозиціях», - йдеться у повідомленні.

«Укрпошта» пропонувала поетапне підвищення тарифів. Спочатку на 30,6%, а під кінець року в середньому на 8,8%.