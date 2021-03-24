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Президент поставив свій підпис під указом.
Новину передає «Преса України».
Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про повернення акціонерного товариства «Мотор Січі» в держвласність.
«Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: 1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 "Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 березня 2018" Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів держави в сфері авіаційних двигунів", введеного в дію Указом президента України від 6 березня 2018 № 58" (додається, для службового користування», - зазначено в документі.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
13:41: Ілон Маск дозволив купувати автомобілі Tesla за біткойни
12:28: За рішенням Зеленського «Мотор Січ» повернули в держвласність
11:47: У МВС розповіли, як контролюватимуть масковий режим на вулицях
09:04: Pfizer почала випробовування нових таблеток для лікування коронавірусу
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