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За рішенням Зеленського «Мотор Січ» повернули в держвласність

Аня Мартинюк 24 березня 2021, 12:28
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За рішенням Зеленського «Мотор Січ» повернули в держвласність

Президент поставив свій підпис під указом.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про повернення акціонерного товариства «Мотор Січі» в держвласність.

«Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: 1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 "Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 березня 2018" Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів держави в сфері авіаційних двигунів", введеного в дію Указом президента України від 6 березня 2018 № 58" (додається, для службового користування», - зазначено в документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

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