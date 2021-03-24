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У МВС розповіли, як контролюватимуть масковий режим на вулицях

Аня Мартинюк 24 березня 2021, 11:47
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У МВС розповіли, як контролюватимуть масковий режим на вулицях

Як виявилось, це філософське питання.

Новину передає «Преса України».

Заступник директора департаменту МВС комунікацій із засобами масової інформації Ярослав Тракало розповів українським журналістам, що поліція проводитиме профілактичну роботу. Так, людям пояснюватимуть, чому в умовах коронавірусу важливо дотримуватися маскового режиму. 

За його словами, якщо розмови буде мало, то поліція штрафуватиме людей.

«Поліція буде звертати увагу громадян, які порушують масковий режим, що в країні важка епідеміологічна ситуація. Це аргумент краще, ніж штрафні санкції, тому що ми бачимо невтішну статистику захворювання за останні тижні. Люди це теж бачать», - заявив Тракало.

Він нагадав, що штраф складають на місці - 170 гривень. Ця сума може зрости до 17 000 гривень у разі рішення суду.

 

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