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Як виявилось, це філософське питання.
Новину передає «Преса України».
Заступник директора департаменту МВС комунікацій із засобами масової інформації Ярослав Тракало розповів українським журналістам, що поліція проводитиме профілактичну роботу. Так, людям пояснюватимуть, чому в умовах коронавірусу важливо дотримуватися маскового режиму.
За його словами, якщо розмови буде мало, то поліція штрафуватиме людей.
«Поліція буде звертати увагу громадян, які порушують масковий режим, що в країні важка епідеміологічна ситуація. Це аргумент краще, ніж штрафні санкції, тому що ми бачимо невтішну статистику захворювання за останні тижні. Люди це теж бачать», - заявив Тракало.
Він нагадав, що штраф складають на місці - 170 гривень. Ця сума може зрости до 17 000 гривень у разі рішення суду.
12:28: За рішенням Зеленського «Мотор Січ» повернули в держвласність
11:47: У МВС розповіли, як контролюватимуть масковий режим на вулицях
09:04: Pfizer почала випробовування нових таблеток для лікування коронавірусу
13:08: Після інтерв’ю Собчак з ґвалтівником у РФ хочуть заборонити спілкуватися з маніяками
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