У МВС розповіли, як контролюватимуть масковий режим на вулицях

Аня Мартинюк 24 березня 2021, 11:47

Як виявилось, це філософське питання.

Новину передає «Преса України».

Заступник директора департаменту МВС комунікацій із засобами масової інформації Ярослав Тракало розповів українським журналістам, що поліція проводитиме профілактичну роботу. Так, людям пояснюватимуть, чому в умовах коронавірусу важливо дотримуватися маскового режиму.

За його словами, якщо розмови буде мало, то поліція штрафуватиме людей.

«Поліція буде звертати увагу громадян, які порушують масковий режим, що в країні важка епідеміологічна ситуація. Це аргумент краще, ніж штрафні санкції, тому що ми бачимо невтішну статистику захворювання за останні тижні. Люди це теж бачать», - заявив Тракало.

Він нагадав, що штраф складають на місці - 170 гривень. Ця сума може зрости до 17 000 гривень у разі рішення суду.