В Україні понад 14 тисяч нових ковідних хворих

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Також побільшало летальних випадків.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 березня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу в Україні виявили 14 174 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед хворих 750 дітей та 434 медпрацівники.
На жаль, за добу померли 342 людини. Разом з тим одужали – 7 386 осіб. Варто зазначити, що за добу було проведено 126 948 тестів на коронавірус.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 300), Одеській (1 177), Хмельницькій (994), Львівській (939) та Київській (813) областях», - зазначив Степанов.
14 174 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 березня 2021 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Вторник, 23 марта 2021 г.
Він також закликав дотримуватися прості правила протиепідемічної безпеки.
09:04: Pfizer почала випробовування нових таблеток для лікування коронавірусу
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