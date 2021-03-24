В Україні понад 14 тисяч нових ковідних хворих

Аня Мартинюк 24 березня 2021, 09:37

Також побільшало летальних випадків.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 березня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу в Україні виявили 14 174 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед хворих 750 дітей та 434 медпрацівники.

На жаль, за добу померли 342 людини. Разом з тим одужали – 7 386 осіб. Варто зазначити, що за добу було проведено 126 948 тестів на коронавірус.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 300), Одеській (1 177), Хмельницькій (994), Львівській (939) та Київській (813) областях», - зазначив Степанов.

14 174 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 березня 2021 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Вторник, 23 марта 2021 г.

Він також закликав дотримуватися прості правила протиепідемічної безпеки.