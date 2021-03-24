Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Новий антирекорд – В Україні від коронавірусу померли 333 пацієнта
  • Погром Офісу президента – Кияни фотографуються на тлі арт об’єкту
  • Економічний паспорт – Зеленський розповів, як він працюватиме

В Україні понад 14 тисяч нових ковідних хворих

Аня Мартинюк 24 березня 2021, 09:37
Версія для друку
В Україні понад 14 тисяч нових ковідних хворих

Також побільшало летальних випадків. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 березня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу в Україні виявили 14 174 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед хворих 750 дітей та 434 медпрацівники.

На жаль, за добу померли 342 людини. Разом з тим одужали – 7 386 осіб. Варто зазначити, що за добу було проведено 126 948 тестів на коронавірус. 

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 300), Одеській (1 177), Хмельницькій (994), Львівській (939) та Київській (813) областях», - зазначив Степанов.

14 174 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 березня 2021 року. Зокрема,...

Опубликовано Максим Степанов Вторник, 23 марта 2021 г.

Він також закликав дотримуватися прості правила протиепідемічної безпеки.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції