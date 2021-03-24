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Pfizer почала випробовування нових таблеток для лікування коронавірусу

Аня Мартинюк 24 березня 2021, 09:04
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Pfizer почала випробовування нових таблеток для лікування коронавірусу

Таблетки допомагатимуть людям на початку хвороби.  

Новину передає «Преса України»

Компанія Pfizer Inc. заявила, що розпочала випробування на людях. А саме нових таблеток для лікування коронавірусу, які можуть бути використані при перших ознаках хвороби. Якщо експеримент вдасться, то таблетки призначатимуть на початку зараження, щоб заблокувати реплікацію вірусу, перш ніж пацієнти сильно захворіють. 

Препарат зв’язується з ферментом, який називається протеаза, щоб уникнути розмноження вірусу. Лікарські засоби, що інгібують протеазу, успішно лікували інші типи вірусів, включаючи ВІЛ та гепатит С.

«Враховуючи те, як SARS-CoV-2 мутує, і постійний глобальний вплив Covid-19, представляється ймовірним, що буде критично важливо мати доступ до терапевтичних можливостей як зараз, так і поза пандемією», - заявив Мікаель Долстен, керівник Pfizer.

Він прогнозує, що випробування таблеток може показати результати протягом тижня.

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