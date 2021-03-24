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Солдат ВСУ померла після вакцинації Covishield

Аня Мартинюк 24 березня 2021, 08:28
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Солдат ВСУ померла після вакцинації Covishield

У жінки були хронічні захворювання. 

Новину передає «Преса України»

Вчора, 23 березня, військовослужбовець ЗСУ Інна Нарожна. 21 березня жінці зробили вакцинацію від коронавірусу препаратом Covishield. Відомо, що Інна Нарожна служила у військовій частині А3880 у Чорноморську. 

Також відомо, що смерть наступила внаслідок тромбу, що відірвався.  В Одеській ОДА уточнили, що Інні стало раптово погано 17:20. Вона втратила свідомість на вулиці. Представники екстренної медичної допомоги лише констатували її смерть.

 Наразі Національна поліція і ВСУ проводять розслідування. За попередніми даними, військовослужбова мала хронічні захворювання.

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