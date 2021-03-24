Солдат ВСУ померла після вакцинації Covishield

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У жінки були хронічні захворювання.
Новину передає «Преса України»
Вчора, 23 березня, військовослужбовець ЗСУ Інна Нарожна. 21 березня жінці зробили вакцинацію від коронавірусу препаратом Covishield. Відомо, що Інна Нарожна служила у військовій частині А3880 у Чорноморську.
Також відомо, що смерть наступила внаслідок тромбу, що відірвався. В Одеській ОДА уточнили, що Інні стало раптово погано 17:20. Вона втратила свідомість на вулиці. Представники екстренної медичної допомоги лише констатували її смерть.
Наразі Національна поліція і ВСУ проводять розслідування. За попередніми даними, військовослужбова мала хронічні захворювання.
09:04: Pfizer почала випробовування нових таблеток для лікування коронавірусу
13:08: Після інтерв’ю Собчак з ґвалтівником у РФ хочуть заборонити спілкуватися з маніяками
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10:15: Депутат «Слуги народу» запропонував звільняти лікарів та роздавати їх зарплату
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