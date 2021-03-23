Путешествие на другой конец света на барабанах слота Gonzo Quest

zmxn 23 березня 2021, 05:17

Характеристики и особенности игрового аппарата Gonzo Quest: символы и выплаты игрового автомата, бонусный раунд, возможности деморежима.

За великими открытиями вместе с симулятором Gonzo Quest

Эпоха великих открытий не только предоставила человечеству новые возможности, но и вдохновила на создание истинных шедевров по мотивам средневековых путешествий. Разработчики из NetEnt с нового ракурса раскрыли историю конкистадора Гонзо, который считается прототипом вполне реального исследователя Гонсалеса Пицарро. Морское виртуальное путешествие на корабле Гонзо сулит игроку приличные выигрыши и отменное времяпровождение. Что же представляет собой игровой автомат Гонзо Квест?

Общее описание

Графика и музыкальное сопровождение полностью соответствуют идее и тематике Gonzo's Quest игрового автомата. Короткий вступительный видеоролик в начале игры знакомит гэмблера с историей Гонзо и его бесстрашного путешествия на другой конец света. Управление игрой осуществляется привычным способом: с помощью функциональных клавиш «Bet», «Bet Max», «Line» и «AutoPlay».

Демоверсия слота

На автомате Гонзо Квест можно играть бесплатно онлайн и без регистрации. Для игры на виртуальные кредиты разработчики создали специальный деморежим. В демонстрационной версии симулятора не получится разбогатеть по-настоящему, зато можно набраться ценного опыта и лучше изучить тонкости игры. Опытные игроки советуют начинать с деморежима Гонзо Квест слота и уже потом играть на реальные деньги с выводом.

Символы и выплаты игрового аппарата Gonzo's Quest

Большинство игровых символов слот-автомата выполнены в традиционном средневековом стиле. Наиболее ценным является символ с изображением синего камня, который способен увеличивать ставку в 2500 раз. Несколько меньше ценятся зеленый и золотой камни, обладающий максимальным множителем х1000 и х500 соответственно. Фиолетовый камень увеличивает ставку максимум в 200 раз, желтый — в 100. Розовый и голубой камни ценятся меньше остальных и увеличивают ставку не более чем в 75 и 50 раз соответственно. Картинка со знаком вопроса выполняет функции дикого символа и заменяет собой другие символы гаминатора для составления прибыльных комбинаций. Scatter-символ, выполненный в виде штурвала, способен активировать бесплатные вращения эмулятора Gonzo Quest.

Бонусный раунд игрового автомата

Специальный бонусный режим Avalanche работает таким образом, что при его активации вместо разбивающихся камней на их месте появляются новые, которые тоже могут составлять выигрышные комбинации. При этом каждая следующая комбинация повышает уровень мультипликатора на одно значение. По мнению игроков, Avalanche — это действительно очень щедрый режим, позволяющий заработать еще больше кредитов без малейшего риска.

Увлекательное путешествие в виде слот-машины Gonzo's Quest — это идеальный способ отлично провести время и пополнить кошелек. Удобные лимиты, простое управление и крупные выигрыши привлекают как начинающих игроков, так и профессионалов онлайн-гемблинга.