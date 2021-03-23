Українців попередили про березневий мороз

Аня Мартинюк 23 березня 2021, 14:11

Не обійдеться без опадів.

Новину передає «Преса України».

Синоптик Наталія Діденко повідомила, що 24 березня в Україні буде холодно. Температурний максимум протягом дня сягне +2+6 градусів. Найближчої ночі очікується мороз.

«Періодичний сніг та мокрий сніг ймовірний практично повсюди в Україні, хіба що завтра вдень у західних та північних областях опади припиняться і прояснить».

Середа в Україні очікується холодною. 24-го березня краще дивитися на Західну Європу, де температура повітря завтра буде... Опубликовано Наталкой Діденко Вторник, 23 марта 2021 г.

Вітер буде рвучким, до штормових поривів. У Києві ймовірні опади у вигляді мокрого снігу вночі. Вдень без опадів та+3+5 градусів.