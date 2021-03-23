Українців попередили про березневий мороз

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Не обійдеться без опадів.
Новину передає «Преса України».
Синоптик Наталія Діденко повідомила, що 24 березня в Україні буде холодно. Температурний максимум протягом дня сягне +2+6 градусів. Найближчої ночі очікується мороз.
«Періодичний сніг та мокрий сніг ймовірний практично повсюди в Україні, хіба що завтра вдень у західних та північних областях опади припиняться і прояснить».
Середа в Україні очікується холодною. 24-го березня краще дивитися на Західну Європу, де температура повітря завтра буде...Опубликовано Наталкой Діденко Вторник, 23 марта 2021 г.
Вітер буде рвучким, до штормових поривів. У Києві ймовірні опади у вигляді мокрого снігу вночі. Вдень без опадів та+3+5 градусів.
13:08: Після інтерв’ю Собчак з ґвалтівником у РФ хочуть заборонити спілкуватися з маніяками
12:28: В Україну пускатимуть туристів тільки з негативним результатом тесту на коронавірус
10:15: Депутат «Слуги народу» запропонував звільняти лікарів та роздавати їх зарплату
09:43: Десяток компаній забажали очистити Офіс президента від написів
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