Зеленський став героєм нової політичної картини

Аня Мартинюк 23 березня 2021, 13:45

Картина присвячена президенту України та останнім подіям в країні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 березня, відома українська журналістка та перша заступниця головного редактора інтернет-видання «Страна» Світлана Крюкова представила на своїй сторінці у соцмережі нову політичну картину. Уже традиційно вона запропонувала її придбати.На цей раз стартова ціна аукціону склала 800 доларів.

Назва картини «Лохобородьки» й на ній зображено Володимира Зеленського на тлі розмальованого Офісу президента.

«Картина заряджена на веселий настрій цілий рік!», - додала вона.

Выставляю на продажу картину Масло, холст Название «Лохобородьки» Стартовая цена 800 у.е. Ставки делаем в комментариях или в личку Финал в 16:00 Картина заряжена на веселое настроение круглый год! Опубликовано Svetlana Kryukova Вторник, 23 марта 2021 г.

Уже знайшлись охочі її купити.