Зеленський став героєм нової політичної картини

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Картина присвячена президенту України та останнім подіям в країні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 березня, відома українська журналістка та перша заступниця головного редактора інтернет-видання «Страна» Світлана Крюкова представила на своїй сторінці у соцмережі нову політичну картину. Уже традиційно вона запропонувала її придбати.На цей раз стартова ціна аукціону склала 800 доларів.
Назва картини «Лохобородьки» й на ній зображено Володимира Зеленського на тлі розмальованого Офісу президента.
«Картина заряджена на веселий настрій цілий рік!», - додала вона.
Выставляю на продажу картину Масло, холст Название «Лохобородьки» Стартовая цена 800 у.е. Ставки делаем в комментариях или в личку Финал в 16:00 Картина заряжена на веселое настроение круглый год!Опубликовано Svetlana Kryukova Вторник, 23 марта 2021 г.
Уже знайшлись охочі її купити.
13:08: Після інтерв’ю Собчак з ґвалтівником у РФ хочуть заборонити спілкуватися з маніяками
12:28: В Україну пускатимуть туристів тільки з негативним результатом тесту на коронавірус
10:15: Депутат «Слуги народу» запропонував звільняти лікарів та роздавати їх зарплату
09:43: Десяток компаній забажали очистити Офіс президента від написів
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