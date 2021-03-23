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Зеленський став героєм нової політичної картини

Аня Мартинюк 23 березня 2021, 13:45
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Зеленський став героєм нової політичної картини

Картина присвячена президенту України та останнім подіям в країні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 березня, відома українська журналістка та перша заступниця головного редактора інтернет-видання «Страна» Світлана Крюкова представила на своїй сторінці у соцмережі нову політичну картину. Уже традиційно вона запропонувала її придбати.На цей раз стартова ціна аукціону склала 800 доларів.

Назва картини «Лохобородьки» й на ній зображено Володимира Зеленського на тлі розмальованого Офісу президента. 

«Картина заряджена на веселий настрій цілий рік!», - додала вона.

Выставляю на продажу картину Масло, холст Название «Лохобородьки» Стартовая цена 800 у.е. Ставки делаем в комментариях или в личку Финал в 16:00 Картина заряжена на веселое настроение круглый год!

Опубликовано Svetlana Kryukova Вторник, 23 марта 2021 г.

 Уже знайшлись охочі її купити.

 

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