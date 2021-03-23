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З ініціативою виступив Володимир Жириновський.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 березня, стало відомо, що після виходу фільму Ксенії Собчак про скопинського маніяка Віктора Мохова у РФ хочуть заборонити спілкуватися з такими людьми.
Лідер Ліберально-демократичної партії РФ Володимир Жириновський запропонував законодавчо заборонити брати інтерв'ю у вбивць і насильників.
«Дали гроші йому - 3 млн рублів, щоб він дав інтерв'ю ... І він вже обіцяє знову зайнятися однією з колишніх полонянок - це що таке? І ви даєте це в ефір на мільйони?», - заявив Жириновський.
Нагадаємо, нещодавно в Росії після 17 років колонії вийшов на свободу Віктор Мохов. 3,5 роки він тримав у полоні і ґвалтував двох школярок. Одна з них вагітніла декілька разів.
13:08: Після інтерв’ю Собчак з ґвалтівником у РФ хочуть заборонити спілкуватися з маніяками
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