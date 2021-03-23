Після інтерв’ю Собчак з ґвалтівником у РФ хочуть заборонити спілкуватися з маніяками

Аня Мартинюк 23 березня 2021, 13:08

З ініціативою виступив Володимир Жириновський.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 березня, стало відомо, що після виходу фільму Ксенії Собчак про скопинського маніяка Віктора Мохова у РФ хочуть заборонити спілкуватися з такими людьми.

Лідер Ліберально-демократичної партії РФ Володимир Жириновський запропонував законодавчо заборонити брати інтерв'ю у вбивць і насильників.

«Дали гроші йому - 3 млн рублів, щоб він дав інтерв'ю ... І він вже обіцяє знову зайнятися однією з колишніх полонянок - це що таке? І ви даєте це в ефір на мільйони?», - заявив Жириновський.

Нагадаємо, нещодавно в Росії після 17 років колонії вийшов на свободу Віктор Мохов. 3,5 роки він тримав у полоні і ґвалтував двох школярок. Одна з них вагітніла декілька разів.