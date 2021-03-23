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Відповідне рішення уже прийняте.
Новину передає «Преса України».
З 29 березня усі туристи, які прибуватимуть в Україну, будуть повинні продемонструвати негативний тест на коронавірус. Мова йде про ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття.
На сайті українського уряду з’явилась відповідна постанова Кабміну від 9 грудня.
Варто зазначити, що українці, які повертатимуться на батьківщину, будуть змушені відправитись на двотижневу самоізоляцію. Або ж представити негативний тест на коронавірус, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин.
13:08: Після інтерв’ю Собчак з ґвалтівником у РФ хочуть заборонити спілкуватися з маніяками
12:28: В Україну пускатимуть туристів тільки з негативним результатом тесту на коронавірус
10:15: Депутат «Слуги народу» запропонував звільняти лікарів та роздавати їх зарплату
09:43: Десяток компаній забажали очистити Офіс президента від написів
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