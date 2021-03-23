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В Україну пускатимуть туристів тільки з негативним результатом тесту на коронавірус

Аня Мартинюк 23 березня 2021, 12:28
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В Україну пускатимуть туристів тільки з негативним результатом тесту на коронавірус

Відповідне рішення уже прийняте. 

Новину передає «Преса України».

З 29 березня усі туристи, які прибуватимуть в Україну, будуть повинні продемонструвати негативний тест на коронавірус. Мова йде про ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття.

На сайті українського уряду з’явилась відповідна постанова Кабміну від 9 грудня.

Варто зазначити, що українці, які повертатимуться на батьківщину, будуть змушені відправитись на двотижневу самоізоляцію. Або ж представити негативний тест на коронавірус, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин.

 

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