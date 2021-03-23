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Депутат «Слуги народу» запропонував звільняти лікарів та роздавати їх зарплату

Аня Мартинюк 23 березня 2021, 10:15
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Депутат «Слуги народу» запропонував звільняти лікарів та роздавати їх зарплату

38-річний Дмитро Гурін вважає, що лікарі, які не вакцинуються від коронавірусу, не гідні називатися лікарями. 

Новину передає «Преса України».

Депутат від президентської фракції «Слуга народу» Дмитро Гурін виступив з пропозицією звільняти лікарів, які відмовляються вакцинуватися від коронавірусу препаратом CoviShield індійського виробництва.

«У Київському інституті пульмонології, за словами завідуючої одним з відділень, щепитися погодилися 20% лікарів. Сама завідувачка вже двічі хворіла ковідом, але "не відчуває внутрішньої впевненості в необхідності вакцинації"», - зазначив 38-річний Гурін.

Він також вважає, що зарплату звільнених лікарів необхідно передати тим лікарям, які вакцинувалися. 

«Питають: "Хто ж тоді буде лікувати?". Очевидно, люди не вважають за потрібне робити щеплення, не можуть вважатися лікарями, тому, якщо їх звільнять, залишаться працювати справжні лікарі. Вони і будуть лікувати», - відповів Гурін.

Вакцинація — геноцид народу. Мітинг сьогодні на Михайлівській. В Київському інституті пульмонології (!) за словами...

Опубликовано Дмитро Гуріном Суббота, 20 марта 2021 г.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні від коронавірусу померли 333 людини.

 

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