Де купити брендові боді, білизну і не тільки?

zmxn 23 березня 2021, 09:45

Боді - красивий і зручний елемент жіночого гардеробу на кожен день

Нижня білизна завжди була найбільш делікатною темою для будь-якої дівчини. Ніжна шкіра не потерпить довгострокового контакту з синтетикою, але ж краса і догляд вимагає великих зусиль, і псувати роками підтримуваний результат просто заради дріб'язкової економії - безглузда ідея. Саме тому ми рекомендуємо купувати тільки якісні брендові вироби з натуральних матеріалів: шовку, бавовни з додаванням еластану, який забезпечує ідеальне прилягання, при цьому не обмежуючи рухів тіла. Але сьогодні ми б хотіли поговорити не про комплекти білизни, а про універсальну заміну для комфортного використання в повсякденному житті. Появу боді нерозривно пов'язують із французами. Кажуть, що перші моделі такого типу одягу якраз з'явилися в гімнастиці, тому що ідеально підходили для даного виду спорту при цьому ще і створюючи високу естетику для глядачів. Спочатку вони називалися леотардами на честь відомого французького гімнаста. Однак ні зручних застібок, ні варіативних дизайнів в той час ще не існувало. Ідея довго не залежувалася, і була швидко перейнята модельєрами всього світу. 80-ті роки вже ознаменували широке розповсюдження об'єднаної білизни. Практично будь-яка жінка, яка захоплювалася фізкультурою та аеробікою неодмінно мала в своєму гардеробі кілька виробів комбідрес. Ідея розвивалася, і поступово боді набуло статусу одягу. Це не дивно, адже форма і принцип вкрай зручні для поділу топа і низу на два самостійних, але монолітних елемента. За рахунок такої конструкції верх ніколи не буде замінатись або вилазити і залишиться заправленим. Саме тому багато дизайнерів зосередилися на розробці і розвитку цієї теми саме в якості самостійного елементу гардеробу, який не вимагає додаткового одягу, щоб виглядати красиво і пристойно. Так з'явилося безліч моделей від спортивних і обтягуючих комбідресів до виробів, що більше нагадують вільні блузи з легких, майже невагомих матеріалів. Найбільш широкий асортимент в даній категорії демонструє мультибрендовий інтернет-магазин MD Fashion. У ньому ви знайдете десятки різних позицій з останніх колекцій відомих брендів з усього світу. Кожен товар на віртуальній вітрині можна придбати онлайн з швидкою доставкою в будь-який регіон України. Якщо з якихось причин вам не підійде покупка, протягом 14 днів її можна обміняти або просто повернути в магазин, заповнивши вкладений бланк у замовленні.

Боді - красивий і зручний елемент жіночого гардеробу на кожен день

Нижня білизна завжди була найбільш делікатною темою для будь-якої дівчини. Ніжна шкіра не потерпить довгострокового контакту з синтетикою, але ж краса і догляд вимагає великих зусиль, і псувати роками підтримуваний результат просто заради дріб'язкової економії - безглузда ідея. Саме тому ми рекомендуємо купувати тільки якісні брендові вироби з натуральних матеріалів: шовку, бавовни з додаванням еластану, який забезпечує ідеальне прилягання, при цьому не обмежуючи рухів тіла. Але сьогодні ми б хотіли поговорити не про комплекти білизни, а про універсальну заміну для комфортного використання в повсякденному житті. Появу боді нерозривно пов'язують із французами. Кажуть, що перші моделі такого типу одягу якраз з'явилися в гімнастиці, тому що ідеально підходили для даного виду спорту при цьому ще і створюючи високу естетику для глядачів. Спочатку вони називалися леотардами на честь відомого французького гімнаста. Однак ні зручних застібок, ні варіативних дизайнів в той час ще не існувало. Ідея довго не залежувалася, і була швидко перейнята модельєрами всього світу. 80-ті роки вже ознаменували широке розповсюдження об'єднаної білизни. Практично будь-яка жінка, яка захоплювалася фізкультурою та аеробікою неодмінно мала в своєму гардеробі кілька виробів комбідрес. Ідея розвивалася, і поступово боді набуло статусу одягу. Це не дивно, адже форма і принцип вкрай зручні для поділу топа і низу на два самостійних, але монолітних елемента. За рахунок такої конструкції верх ніколи не буде замінатись або вилазити і залишиться заправленим. Саме тому багато дизайнерів зосередилися на розробці і розвитку цієї теми саме в якості самостійного елементу гардеробу, який не вимагає додаткового одягу, щоб виглядати красиво і пристойно. Так з'явилося безліч моделей від спортивних і обтягуючих комбідресів до виробів, що більше нагадують вільні блузи з легких, майже невагомих матеріалів. Найбільш широкий асортимент в даній категорії демонструє мультибрендовий інтернет-магазин MD Fashion. У ньому ви знайдете десятки різних позицій з останніх колекцій відомих брендів з усього світу. Кожен товар на віртуальній вітрині можна придбати онлайн з швидкою доставкою в будь-який регіон України. Якщо з якихось причин вам не підійде покупка, протягом 14 днів її можна обміняти або просто повернути в магазин, заповнивши вкладений бланк у замовленні.