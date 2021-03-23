Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Новий антирекорд – В Україні від коронавірусу померли 333 пацієнта
  • Погром Офісу президента – Кияни фотографуються на тлі арт об’єкту
  • Економічний паспорт – Зеленський розповів, як він працюватиме

Десяток компаній забажали очистити Офіс президента від написів

Аня Мартинюк 23 березня 2021, 09:43
Версія для друку
Десяток компаній забажали очистити Офіс президента від написів

Усі хочуть отримати роботу. 

Новину передає «Преса України».

Державне управління справами (ДУС) наразі займається вибором компанії, які будуть виконувати різні види ремонтних робіт для усунення пошкоджень, які завдали будівлі Офісу президента. Нагадаємо, прихильники радикала Сергія Стерненка влаштували погром 20 березня. 

Відомо, що одразу 10 компаній запропонували свої послуги з очищення будівлі. У ДУС запевнили, що оберуть ту компанію, яка запропонує найнижчу ціну за свої послуги. За попередніми даними, вартість таких послуг може сягнути 250-300 тисяч гривень. У відомстві пообіцяли звітувати про виконані роботи.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції