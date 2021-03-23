Десяток компаній забажали очистити Офіс президента від написів

Аня Мартинюк 23 березня 2021, 09:43

Усі хочуть отримати роботу.

Новину передає «Преса України».

Державне управління справами (ДУС) наразі займається вибором компанії, які будуть виконувати різні види ремонтних робіт для усунення пошкоджень, які завдали будівлі Офісу президента. Нагадаємо, прихильники радикала Сергія Стерненка влаштували погром 20 березня.

Відомо, що одразу 10 компаній запропонували свої послуги з очищення будівлі. У ДУС запевнили, що оберуть ту компанію, яка запропонує найнижчу ціну за свої послуги. За попередніми даними, вартість таких послуг може сягнути 250-300 тисяч гривень. У відомстві пообіцяли звітувати про виконані роботи.