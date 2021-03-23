У Києві пара прокаталась на саморобному кабріолеті

Аня Мартинюк 23 березня 2021, 09:06

Раніше це був звичайнісінький жигуль.

Новину передає «Преса України».

У Мережі з’явилось відео, на якому показано, як у Києві пара каталась на зробленому з Жигулів кабріолеті. Так, старий жовтий автомобіль помітили на Набережному шосе.

На відео видно, що авто не має верхньої конструкції. Транспортний засіб має вм’ятини, а його багажник взагалі не закривається і підв’язаний мотузкою.

«Чисто київський двіж», підписали відео у Мережі.

До слова, пара в автомобілі виглядала щасливою.