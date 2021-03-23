У Києві пара прокаталась на саморобному кабріолеті

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Раніше це був звичайнісінький жигуль.
Новину передає «Преса України».
У Мережі з’явилось відео, на якому показано, як у Києві пара каталась на зробленому з Жигулів кабріолеті. Так, старий жовтий автомобіль помітили на Набережному шосе.
На відео видно, що авто не має верхньої конструкції. Транспортний засіб має вм’ятини, а його багажник взагалі не закривається і підв’язаний мотузкою.
«Чисто київський двіж», підписали відео у Мережі.
До слова, пара в автомобілі виглядала щасливою.
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