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Новий антирекорд – В Україні від коронавірусу померли 333 пацієнта

Аня Мартинюк 23 березня 2021, 08:33
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Новий антирекорд – В Україні від коронавірусу померли 333 пацієнта

А саме 22 березня.

Новину передає «Преса України».

Станом на 23 березня в Україні 1 565 732 людини мали чи мають коронавірус. За минулу добу кількість хворих збільшилася на 11 476 осіб. З них 606 дітей і 357 медпрацівників.

На жаль, 333 пацієнти за минулу добу померли. Це новий антирекорд. Детальна інформація наедена на сайті РНБО.

Тим часом у світі кількість випадків захворювання у світі наближається до 124 мільйонів.

 

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