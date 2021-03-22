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В Україні затримається сніг

Аня Мартинюк 22 березня 2021, 13:20
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В Україні затримається сніг

Свіжий прогноз представила Наталія Діденко. 

Новину передає «Преса України».

Синоптик Наталія Діденко попередила, що 23-го березня в Україні втримається волога погода. За її прогнозом, сніг та мокрий сніг очікується у більшості областей.

«Хіба що Південь утримається від суттєвих опадів, лише в Криму та Приазов'ї ймовірний невеликий дощ», - зауважила вона.

Денна температура становитиме +1+5 градусів, в Криму та на Закарпатті +4+8 градусів, у Києві +2+4 градуси.  

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