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Свіжий прогноз представила Наталія Діденко.
Новину передає «Преса України».
Синоптик Наталія Діденко попередила, що 23-го березня в Україні втримається волога погода. За її прогнозом, сніг та мокрий сніг очікується у більшості областей.
«Хіба що Південь утримається від суттєвих опадів, лише в Криму та Приазов'ї ймовірний невеликий дощ», - зауважила вона.
Денна температура становитиме +1+5 градусів, в Криму та на Закарпатті +4+8 градусів, у Києві +2+4 градуси.
13:20: В Україні затримається сніг
11:24: Погром Офісу президента – Кияни фотографуються на тлі арт об’єкту
10:14: У Польщі сталась чергова ДТП за участю українського автобуса
09:05: Байден засудив рішення Туреччини щодо Стамбульської конвенції
08:31: Коронавірус не відпускає Україну – Плюс 7893 нових хворих
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