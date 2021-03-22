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Вакцина AstraZeneca показала низьку ефективність

Аня Мартинюк 22 березня 2021, 12:49
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Вакцина AstraZeneca показала низьку ефективність

Препарати Moderna та Pfizer виявилися більш ефективними. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 березня, були опубліковані результати великого дослідження в США щодо ефективності вакцин від коронавірусу. Виявилось, що препарат AstraZeneca, використання якого призупинили ряд країн, найменш ефективний з можливих. Зокрема, Moderna чи Pfizer.

Автори дослідження зазначають, що вакцина AstraZeneca на 79% ефективна в запобіганні симптоматичних захворювань і на 100% ефективна проти важких захворювань і госпіталізації. Moderna виявилася більш ніж на 94% ефективна в запобіганні коронавірусу, а  Pfizer - BioNTech - на 95%.

Відомо, що в дослідженні взяли участь 32 449 добровольців.

 

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