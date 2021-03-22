Вакцина AstraZeneca показала низьку ефективність

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Препарати Moderna та Pfizer виявилися більш ефективними.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 березня, були опубліковані результати великого дослідження в США щодо ефективності вакцин від коронавірусу. Виявилось, що препарат AstraZeneca, використання якого призупинили ряд країн, найменш ефективний з можливих. Зокрема, Moderna чи Pfizer.
Автори дослідження зазначають, що вакцина AstraZeneca на 79% ефективна в запобіганні симптоматичних захворювань і на 100% ефективна проти важких захворювань і госпіталізації. Moderna виявилася більш ніж на 94% ефективна в запобіганні коронавірусу, а Pfizer - BioNTech - на 95%.
Відомо, що в дослідженні взяли участь 32 449 добровольців.
11:24: Погром Офісу президента – Кияни фотографуються на тлі арт об’єкту
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