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Погром Офісу президента – Кияни фотографуються на тлі арт об’єкту

Аня Мартинюк 22 березня 2021, 11:24
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Погром Офісу президента – Кияни фотографуються на тлі арт об’єкту

Будівля все ще без дверей.  

Новину передає «Преса України».

Українські журналісти повідомили, що Офіс президента у Києві все ще без центральних дверей. Також з фасаду будівлі не стерли написи. Станом на 22 березня замалювали лише свастику. Наразі біля будівлі фотографуються всі охочі. Перехожі називають її арт об’єктом . 

Як відомо, 20 березня націоналісти влаштували на Банковій погром. Мова йде про прихильників засудженого за катування і викрадення людини радикала Сергія Стерненка. Поліція змогла затримати всього одну людину. Також поліція відкрила кримінальну справу.

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