Погром Офісу президента – Кияни фотографуються на тлі арт об’єкту

Аня Мартинюк 22 березня 2021, 11:24

Будівля все ще без дверей.

Новину передає «Преса України».

Українські журналісти повідомили, що Офіс президента у Києві все ще без центральних дверей. Також з фасаду будівлі не стерли написи. Станом на 22 березня замалювали лише свастику. Наразі біля будівлі фотографуються всі охочі. Перехожі називають її арт об’єктом .

Як відомо, 20 березня націоналісти влаштували на Банковій погром. Мова йде про прихильників засудженого за катування і викрадення людини радикала Сергія Стерненка. Поліція змогла затримати всього одну людину. Також поліція відкрила кримінальну справу.