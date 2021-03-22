Погром Офісу президента – Кияни фотографуються на тлі арт об’єкту 11:24
У Польщі сталась чергова ДТП за участю українського автобуса 10:14
Байден засудив рішення Туреччини щодо Стамбульської конвенції 09:05
Коронавірус не відпускає Україну – Плюс 7893 нових хворих 08:31
Китай заборонив використовувати автомобілі Tesla на військових об'єктах 12:50
Економічний паспорт – Зеленський розповів, як він працюватиме 12:15
Facebook зробить окремий Instagram для дітей до 13 років 11:43
Електронний цифровий підпис: різниця між ЕЦП, КЕП чи УЕП? 10:28
Українцям пообіцяли компенсацію за «побічки» від вакцинації 10:24
Байден назвав Путіна убивцею - Ердоган встав на захист лідера РФ 13:50
Будівля все ще без дверей.
Новину передає «Преса України».
Українські журналісти повідомили, що Офіс президента у Києві все ще без центральних дверей. Також з фасаду будівлі не стерли написи. Станом на 22 березня замалювали лише свастику. Наразі біля будівлі фотографуються всі охочі. Перехожі називають її арт об’єктом .
Як відомо, 20 березня націоналісти влаштували на Банковій погром. Мова йде про прихильників засудженого за катування і викрадення людини радикала Сергія Стерненка. Поліція змогла затримати всього одну людину. Також поліція відкрила кримінальну справу.
11:24: Погром Офісу президента – Кияни фотографуються на тлі арт об’єкту
10:14: У Польщі сталась чергова ДТП за участю українського автобуса
09:05: Байден засудив рішення Туреччини щодо Стамбульської конвенції
08:31: Коронавірус не відпускає Україну – Плюс 7893 нових хворих
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.