У Києві рибалка спінінгом витягнув з річки дитину

Аня Мартинюк 22 березня 2021, 10:48

11-річного хлопця віднесло на крижині на 20 метрів від берега.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 березня, стало відомо, що на річці Десенка в Києві дитина опинилася на крижині, яка відпливла від берега на 20 метрів. На щастя, дитину врятував рибалка Річард Горда, який знаходився поруч. Він за допомогою спінінга витягнув 11-річного хлопця Сергія Булавського на берег.

За словами чоловіка, він не вважає свій вчинок подвигом й наголосив, що подібні ситуації у нього вже траплялися.

«Подвигу ніякого немає, просто виявилися там в потрібний момент. Те, що я кинув і вдарив з першого разу - це дякувати Богові. Інакше не бачу. Другої спроби не могло бути. Лід під малим тріщав. Дитина суха, здорова і отримає урок на все життя. Слідкуйте за своїми чадами і забороняйте підходити до води. Я майже відійшов і готуюся на наступну рибалку. П.С. Це не перший у мене випадок з дітьми за останні 6 років. Якось так», - зазначив він.

Чоловік уточнив, що закинув спінінг й хлопчик вчепився за шнур. Після цього крижину вдалось підтягнути до берега.