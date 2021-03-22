У Києві рибалка спінінгом витягнув з річки дитину

Погром Офісу президента – Кияни фотографуються на тлі арт об’єкту 11:24
У Польщі сталась чергова ДТП за участю українського автобуса 10:14
Байден засудив рішення Туреччини щодо Стамбульської конвенції 09:05
Коронавірус не відпускає Україну – Плюс 7893 нових хворих 08:31
Китай заборонив використовувати автомобілі Tesla на військових об'єктах 12:50
Економічний паспорт – Зеленський розповів, як він працюватиме 12:15
Facebook зробить окремий Instagram для дітей до 13 років 11:43
Електронний цифровий підпис: різниця між ЕЦП, КЕП чи УЕП? 10:28
Українцям пообіцяли компенсацію за «побічки» від вакцинації 10:24
Байден назвав Путіна убивцею - Ердоган встав на захист лідера РФ 13:50
11-річного хлопця віднесло на крижині на 20 метрів від берега.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 березня, стало відомо, що на річці Десенка в Києві дитина опинилася на крижині, яка відпливла від берега на 20 метрів. На щастя, дитину врятував рибалка Річард Горда, який знаходився поруч. Він за допомогою спінінга витягнув 11-річного хлопця Сергія Булавського на берег.
За словами чоловіка, він не вважає свій вчинок подвигом й наголосив, що подібні ситуації у нього вже траплялися.
«Подвигу ніякого немає, просто виявилися там в потрібний момент. Те, що я кинув і вдарив з першого разу - це дякувати Богові. Інакше не бачу. Другої спроби не могло бути. Лід під малим тріщав. Дитина суха, здорова і отримає урок на все життя. Слідкуйте за своїми чадами і забороняйте підходити до води. Я майже відійшов і готуюся на наступну рибалку. П.С. Це не перший у мене випадок з дітьми за останні 6 років. Якось так», - зазначив він.
Чоловік уточнив, що закинув спінінг й хлопчик вчепився за шнур. Після цього крижину вдалось підтягнути до берега.
11:24: Погром Офісу президента – Кияни фотографуються на тлі арт об’єкту
10:14: У Польщі сталась чергова ДТП за участю українського автобуса
09:05: Байден засудив рішення Туреччини щодо Стамбульської конвенції
08:31: Коронавірус не відпускає Україну – Плюс 7893 нових хворих
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.