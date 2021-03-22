У Польщі сталась чергова ДТП за участю українського автобуса

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На жаль, знову є жертви.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 березня, стало відомо, що у Польщі у ДТП потрапив український автобус. Причиною аварії стала негода. На жаль, одна людина загинула та 4 отримали поранення.
ДТП трапилась у неділю, 21 березня, на трасі А4 біля села Кашічі. Відомо, що в автобусі знаходилось 10 осіб. Наразі невідомо, громадян яких країн перевозив автобус.
Як повідомлялось раніше, на початку березня у Польщі сталась аварія за участі рейкового автобуса, тоді загинули шість українців.
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