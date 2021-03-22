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У Польщі сталась чергова ДТП за участю українського автобуса

Аня Мартинюк 22 березня 2021, 10:14
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У Польщі сталась чергова ДТП за участю українського автобуса

На жаль, знову є жертви.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 березня, стало відомо, що у Польщі у ДТП потрапив  український автобус. Причиною аварії стала негода. На жаль, одна людина загинула та 4 отримали поранення.

ДТП трапилась у неділю, 21 березня, на трасі А4 біля села Кашічі. Відомо, що в автобусі знаходилось 10 осіб. Наразі невідомо, громадян яких країн перевозив автобус. 

Як повідомлялось раніше, на початку березня у Польщі сталась аварія за участі  рейкового автобуса, тоді загинули шість українців.   

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