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Ціни на золото падають на тлі новин з Туреччини

Аня Мартинюк 22 березня 2021, 09:41
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Ціни на золото падають на тлі новин з Туреччини

У минулі вихідні влада Туреччини замінила керівника центрального банку, що викликало занепокоєння з приводу впливу на інші фінансові ринки та підтримало долар як надійну валюту.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 березня, стало відомо, що світові ціни на золото почали падати. Інвестори обрали альтернативні безпечні активи, такі як долар США та облігації, після різкого рішення Туреччини замінити керівника центрального банку критиком високих процентних ставок, що спричинило фінансову невизначеність.

Ціна на спот золото знизилась на 0,2% і склала 1741,19 долара за унцію. Ф'ючерси на золото США впали на 0,1% - до 1740,20 доларів за унцію.

Метал може продемонструвати  падіння в діапазоні від 1669 до 1691 доларів. Про це повідомив технічний аналітик Reuters Ван Тао. Головний стратег ринку CMC Markets додав, що долар США та ієни залишаються улюбленим вибором інвесторів.

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