Байден засудив рішення Туреччини щодо Стамбульської конвенції

Аня Мартинюк 22 березня 2021, 09:05

Туреччина виходить зі Стамбульської конвенції щодо захисту жінок.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 березня, стало відомо, що американський лідер Джо Байден розчарований рішенням Туреччини вийти зі Стамбульської конвенції щодо захисту жінок. Заяву президента США випустила прес-служба Білого дому.

«Раптовий і необгрунтований вихід Туреччини з Конвенції Ради Європи про запобігання та протидію насильству проти жінок та домашньому насильству, більш відому як Стамбульська конвенція, глибоко розчаровує. У всьому світі ми спостерігаємо збільшення кількості випадків домашнього насильства, включаючи повідомлення про зростання феміцидів у Туреччині, першій країні, яка підписала конвенцію. Країни повинні працювати над зміцненням і відновленням своїх зобов’язань щодо припинення насильства проти жінок, не відкидаючи міжнародні договори, спрямовані на захист жінок і залучення до відповідальності винних. Це – несподіваний крок назад для міжнародного руху за припинення насильства щодо жінок у всьому світі», - заявив Байден.

За його словами, необхідно робити більше для створення товариств, де жінки вестимуть життя, не знаючи, що таке насильство. Нагадаємо, Туреччина оголосила про вихід зі Стамбульської конвенції 20 березня.