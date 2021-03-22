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Свіжу статистику представив Максим Степанов.
Новину передає «Преса України».
Станом на 22 березня на Землі кількість випадків захворювання на коронавірус становить понад 123 мільйони людей. В Україні кількість випадків збільшилась на 7 893 до 1 554 256 осіб. Коронавірусну статистику представив міністр МОЗ Максим Степанов.
За останню добу одужали 2 993 особи, померли - 157 пацієнтів, госпіталізовано 3 026 осіб. Варто зазначити, що серед нових заражених 413 дітей і 161 медпрацівник.
7 893 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 березня 2021 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Воскресенье, 21 марта 2021 г.
Найбільша кількість випадків зараження за добу була зафіксована у Львівській області, плюс 937 осіб.
08:31: Коронавірус не відпускає Україну – Плюс 7893 нових хворих
12:50: Китай заборонив використовувати автомобілі Tesla на військових об'єктах
12:15: Економічний паспорт – Зеленський розповів, як він працюватиме
11:43: Facebook зробить окремий Instagram для дітей до 13 років
10:24: Українцям пообіцяли компенсацію за «побічки» від вакцинації
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