Коронавірус не відпускає Україну – Плюс 7893 нових хворих

Аня Мартинюк 22 березня 2021, 08:31

Свіжу статистику представив Максим Степанов.

Новину передає «Преса України».

Станом на 22 березня на Землі кількість випадків захворювання на коронавірус становить понад 123 мільйони людей. В Україні кількість випадків збільшилась на 7 893 до 1 554 256 осіб. Коронавірусну статистику представив міністр МОЗ Максим Степанов.

За останню добу одужали 2 993 особи, померли - 157 пацієнтів, госпіталізовано 3 026 осіб. Варто зазначити, що серед нових заражених 413 дітей і 161 медпрацівник.

7 893 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 березня 2021 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Воскресенье, 21 марта 2021 г.

Найбільша кількість випадків зараження за добу була зафіксована у Львівській області, плюс 937 осіб.