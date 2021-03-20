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Сильний землетрус сколихнув Японію

Аня Мартинюк 20 березня 2021, 13:57
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Сильний землетрус сколихнув Японію

Сила поштовхів склала 7,2 бала.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 березня, стало відомо, що на північному сході Японії стався землетрус магнітудою 7,2 бала. Землетрус був зосереджений біля узбережжя префектури Міягі. Сильні поштовхи були відчутні у Токіо.

Також землетрус викликав цунамі висотою метр біля північного узбережжя. Церез 90 хвилин воно стихло. Про це повідомило Японське метеорологічне агентство. Поки повідомлень про матеріальні втрати чи потерпілих не надходило.

  

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