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Японія не пустить до себе фанатів Олімпійських ігр

Аня Мартинюк 20 березня 2021, 13:26
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Японія не пустить до себе фанатів Олімпійських ігр

Рішення прийняв оргкомітет Токіо. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 березня, стало відомо, що Японія заборонила іноземним фанатам Олімпійських ігор прибувати в Токіо на дійство. Причина – пандемія COVID-19.

Рішення було прийнято Олімпійським організаційним комітетом Токіо-2020 за результатами групових переговорів з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК), місцевими організаторами, урядом Японії, урядом столичного міста Токіо та Міжнародним паралімпійським комітетом.

Нагадаємо, Олімпійські ігри у Токіо заплановані на 23 липня. Триватимуть вони до 8 серпня. Паралімпійські ігри мають відбутися з 25 серпня по 5 вересня.

 

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