Японія не пустить до себе фанатів Олімпійських ігр

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Рішення прийняв оргкомітет Токіо.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 березня, стало відомо, що Японія заборонила іноземним фанатам Олімпійських ігор прибувати в Токіо на дійство. Причина – пандемія COVID-19.
Рішення було прийнято Олімпійським організаційним комітетом Токіо-2020 за результатами групових переговорів з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК), місцевими організаторами, урядом Японії, урядом столичного міста Токіо та Міжнародним паралімпійським комітетом.
Нагадаємо, Олімпійські ігри у Токіо заплановані на 23 липня. Триватимуть вони до 8 серпня. Паралімпійські ігри мають відбутися з 25 серпня по 5 вересня.
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