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Через проблеми національної безпеки.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 березня, стало відомо, що у Китаї заборонили персоналу паркувати автомобілі Тесла біля військових об'єктів, а також використовувати Теслу людям, які працюють у державних установах та у важких галузях промисловості. Причина - побоювання, що датчики та вбудовані камери в авто можуть збирати конфіденційні дані про Китай.
Про це повідомило видання The Wall Street Journal, посилаючись на джерела. Китайський уряд побоюється, що частина зібраних даних може перейти США.
У Tesla відреагували на новину, зазначивши, що політика захисту конфіденційності Tesla відповідає китайським законам та правилам. Також Tesla надає великого значення захисту приватності користувачів.
12:50: Китай заборонив використовувати автомобілі Tesla на військових об'єктах
12:15: Економічний паспорт – Зеленський розповів, як він працюватиме
11:43: Facebook зробить окремий Instagram для дітей до 13 років
10:24: Українцям пообіцяли компенсацію за «побічки» від вакцинації
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