Китай заборонив використовувати автомобілі Tesla на військових об'єктах

Аня Мартинюк 20 березня 2021, 12:50

Через проблеми національної безпеки.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 березня, стало відомо, що у Китаї заборонили персоналу паркувати автомобілі Тесла біля військових об'єктів, а також використовувати Теслу людям, які працюють у державних установах та у важких галузях промисловості. Причина - побоювання, що датчики та вбудовані камери в авто можуть збирати конфіденційні дані про Китай.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal, посилаючись на джерела. Китайський уряд побоюється, що частина зібраних даних може перейти США.

У Tesla відреагували на новину, зазначивши, що політика захисту конфіденційності Tesla відповідає китайським законам та правилам. Також Tesla надає великого значення захисту приватності користувачів.