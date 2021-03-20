Економічний паспорт – Зеленський розповів, як він працюватиме

Аня Мартинюк 20 березня 2021, 12:15

Президент України запевнив, що українські діти матимуть гроші.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський розповів, як працюватиме так званий економічний паспорт українця. За його словами, українські діти матимуть гроші, які зможуть використати, однак не для всіх цілей.

«Незабаром ми запропонуємо механізм для втілення в життя однієї з моїх передвиборчих обіцянок, а саме - про економічний паспорт українця. За нього всі діти, народжені в Україні, до моменту виконання 18 років, зможуть отримувати кошти від використання і видобутку надр України, які будуть накопичуватися на їх персональному депозитному рахунку в банку», - зазначив він.

Зеленський додав, що ці кошти українці зможуть використати для здобуття вищої освіти, однак лише в Україні.