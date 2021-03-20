Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Економічний паспорт – Зеленський розповів, як він працюватиме
  • Депутати України йдуть на тритижневий карантин
  • В Україні новий коронавірусний рекорд

Економічний паспорт – Зеленський розповів, як він працюватиме

Аня Мартинюк 20 березня 2021, 12:15
Версія для друку
Економічний паспорт – Зеленський розповів, як він працюватиме

Президент України запевнив, що українські діти матимуть гроші.  

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський розповів, як працюватиме так званий економічний паспорт українця. За його словами, українські діти матимуть гроші, які зможуть використати, однак не для всіх цілей.

«Незабаром ми запропонуємо механізм для втілення в життя однієї з моїх передвиборчих обіцянок, а саме - про економічний паспорт українця. За нього всі діти, народжені в Україні, до моменту виконання 18 років, зможуть отримувати кошти від використання і видобутку надр України, які будуть накопичуватися на їх персональному депозитному рахунку в банку», - зазначив він.

Зеленський додав, що ці кошти українці зможуть використати для здобуття вищої освіти, однак лише в Україні.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції