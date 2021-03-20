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Facebook зробить окремий Instagram для дітей до 13 років

Аня Мартинюк 20 березня 2021, 11:43
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Facebook зробить окремий Instagram для дітей до 13 років

Батьки матимуть до нього доступ. 

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що найбільша соцмережа у світі Facebook працює над розробкою фото та відеоблогу Instagram для користувачів молодше 13 років.

Деталі розкрив віце-президент Instagram Вишал Шах.

«Я радий повідомити, що в майбутньому ми визначили роботу з молоддю пріоритетом для Instagram і додали її в список пріоритетів H1», - зазначив він.

Відомо, що альтернативна версія соцмережі передбачає доступ до неї батьків дитини. Нагадаємо також, чинна політика Instagram забороняє дітям до 13 років користуватися Instagram.

 

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