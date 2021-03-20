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Батьки матимуть до нього доступ.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що найбільша соцмережа у світі Facebook працює над розробкою фото та відеоблогу Instagram для користувачів молодше 13 років.
Деталі розкрив віце-президент Instagram Вишал Шах.
«Я радий повідомити, що в майбутньому ми визначили роботу з молоддю пріоритетом для Instagram і додали її в список пріоритетів H1», - зазначив він.
Відомо, що альтернативна версія соцмережі передбачає доступ до неї батьків дитини. Нагадаємо також, чинна політика Instagram забороняє дітям до 13 років користуватися Instagram.
12:15: Економічний паспорт – Зеленський розповів, як він працюватиме
11:43: Facebook зробить окремий Instagram для дітей до 13 років
10:24: Українцям пообіцяли компенсацію за «побічки» від вакцинації
13:50: Байден назвав Путіна убивцею - Ердоган встав на захист лідера РФ
13:24: Українцям запропонували платити податки за посилки по-новому
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