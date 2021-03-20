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Аваков вважає Україну кращою за Польщу

Аня Мартинюк 20 березня 2021, 11:09
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Аваков вважає Україну кращою за Польщу

Він також закликав поляків не ображатися на його слова. 

Новину передає «Преса України».

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков з’явився в ефірі шоу «Свобода слова з Савіком Шустером». Він заявив, що без України немає Європи. Також він назвав Україну «кращою Польщі».

«Нехай мене пробачать поляки, але я думаю, що Україна краще Польщі. І Європи без України немає. І якщо хтось ще цього не розуміє, що може бути щаслива Європа при нещасній Україні - так не буде. Інша справа, що ми теж повинні себе настільки поважати, щоб йти до цих стандартів», - заявив він.

Відповідна заява прозвучала в контексті ймовірного вступу України в НАТО.

 

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